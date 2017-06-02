Нафта торгується нижче $50 за барель

Вартість нафти марки Brent вперше з 10 травня опустилася нижче позначки в 50 доларів за барель, повідомляє Прайм.

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"За станом на 08:30 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,42% - до 49,90 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI падала на 1,55%, до 47,62 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Ірак може знову спробувати вийти з угоди за скорочення видобутку нафти країн, що входять і не входять до ОПЕК, в залежності від реакції ринку на поточне скорочення.

"Ми просили раніше, і ми не змогли переконати інших учасників. Для зміцнення ОПЕК і підтримки стабільності ринку та для підтримки відновлення цін ми просто залишили наші спроби. Але можливості ще залишаються для цього", - заявив міністр нафти Іраку Джаббар аль-Лаїбі.

Він додав, що подальші спроби переконати учасників угоди зробити виняток для Іраку залежатимуть від стану ринку, який підсумок буде у цих скорочень видобутку".