Транзит російського газу через Україну збільшився майже на 22%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-травень 2017 року виріс на 21,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 38,3 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба компанії Укртрансгаз, оператора газотранспортної системи України.

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Згідно з повідомленням, у травні поточного року через ГТС до Європи було прокачано 7,2 мільярда кубометрів, що на 10,8% більше, ніж у травні 2016 року. За оперативною інформацією оператора, добовий режим транспортування газу для європейських споживачів склав близько 250 мільйонів кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.