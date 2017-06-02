Президент України Петро Порошенко пообіцяв цього тижня підписати закон "Про ринок електроенергії". Про це він заявив 1 червня на зустрічі в Американській торговельній палаті, яка була присвячена 25-річному ювілею цієї організації.

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"Цього тижня я підпишу дуже важливий закон "Про ринок електроенергії", який являє стандарти Європейського Союзу і забезпечує конкуренцію та прозорості в енергетичний сфері", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електричної енергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі на роздрібному, а отже, кінцевий споживач в майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії.

Прийняття цього закону є однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро.

Цей законопроект відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного Закону "Про функціонування ринку електричної енергії України", який визначає організацію ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії – оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго".