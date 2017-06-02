"Укрнафта" просить президента запобігти знищенню компанії через дії ДФС та Держгеонадр

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" звернулася з листом до президента Петра Порошенка з проханням запобігти знищенню компанії в результаті дій Державної фіскальної служби та Державної служби геології та надр, вважаючи їх дії неправомірними, а також доручити Кабміну почати процес фінансового оздоровлення компанії. Про це йдеться в документі, текст якого оприлюднила прес-служба компанії.

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"Дії держорганів по блокуванню діяльності компанії будуть мати катастрофічні наслідки для "Укрнафти", призведуть до зупинки її роботи, від чого держава втратить власний видобуток нафти і мільярди гривень податків. Ці дії суперечать економічним інтересам та інтересам енергетичної безпеки країни, - наголошується в документі. - Ми просимо доручити Кабінету міністрів України негайно розпочати процес фінансового оздоровлення "Укрнафти", що дозволить зберегти компанію і повернути кошти до державного бюджету".

Згідно позиції компанії, Держгеонадр незаконно відмовляє "Укрнафті" у продовженні спецдозволів, термін дії яких закінчується в 2017 році, що веде до фактичного блокування видобутку нафти і газу. В результаті таких незаконних дій держоргану "Укрнафта" може втратити до 20% річного обсягу видобутку нафти вже цього року та 50% - в наступному році.

"Фіскальна служба намагається описати в податкову заставу операційні активи та ініціює зупинення видаткових операцій "Укрнафти". Такі дії не тільки не вирішать проблему багатомільярдного податкового боргу, але призведуть до зупинки підприємства і несплату поточних податків. З іншого боку, пропозиції правління, зокрема, щодо негайного фінансового оздоровлення "Укрнафти", не отримали належного розгляду", - заявили в компанії.

"Втрати сягнуть 290 тисяч тонн нафти і конденсату, 128 мільйонів кубометрів нафтового газу, 88 мільйонів кубометрів природного газу в рік. При цьому, після зупинки, частина видобутих обсягів буде втрачена безповоротно. Приблизно 1 500 співробітників в Сумській області можуть втратити стабільну роботу вже в найближчі місяці", - попередили про наслідки в прес-службі.

За інформацією "Укрнафти", через зупинку спецдозволів держбюджет недоотримає 1,4 мільярда гривень на рік надходжень від ренти. Також зменшаться податкові відрахування в місцеві бюджети, а тисячі жителів Сумської області можуть залишитися без газопостачання через вимушеної зупинки технологічного обладнання.

"У наступному році втрати через непродовження 27 ліцензій будуть ще більше", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року "Нафтогаз" опублікував аудовану звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній держхолдинг визнав, що на свій розсуд використовував належать "Укрнафті" 10 мільярдів кубометрів газу.

Через відмову "Нафтогазу" погашати борг перед "Укрнафтою" за цей газ і зірваних аукціонів з продажу нафти "Укрнафти" виник борг перед державою по сплаті податків. Згідно зі звітом компанії за 2016 рік, податковий борг станом на кінець минулого року становив 13,2 мільярда гривень.

Пізніше правління компанії запропонувало Фіскальної службі взяти в якості податкової застави 2 мільярди кубометрів газу, який намагався використовувати "Нафтогаз". Наприкінці січня 2017 року Вищий адміністративний суд України підтвердив обґрунтованість рішення Окружного адміністративного суду Києва, що зобов'язав ДФС прийняти 2 мільярда кубометрів газу. На початку березня в компанії повідомили, що Фіскальна служба не виконувала це рішення суду і продовжувала безпідставно нараховувати штрафні санкції.

При цьому в першому кварталі 2017 року компанія виплатила 2,7 мільярда гривень податкових платежів, що на 966 мільйонів гривень більше показника за аналогічний період минулого року. На даний час "Укрнафта" виконує податкові зобов'язання у повному обсязі.

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У середині травня "Укрнафта" направила в Державну фіскальну службу новий план фінансового оздоровлення компанії, згідно з яким буде повністю розраховуватися за поточними податковими зобов'язаннями, а виплати по податковій заборгованості будуть розстрочені на 3 роки.

Також компанія веде переговори з Держгеонадр, яка відмовляється продовжувати дію спецдозволів на видобуток нафти і газу. Держорган мотивує свою позицію наявністю у "Укрнафти" податкових боргів.

Незважаючи на те, що у вересні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Держгеонадр призупиняти дію спецдозволів "Укрнафти", держорган все-таки відмовив компанії у їх продовження, що стало причиною зупинки видобутку нафти на Заводовском родовищі у Львівській області.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.