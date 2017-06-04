Через два-три місяці стане відома сума компенсації, яку "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" - Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прогнозує, що через два-три місяці стане відома сума компенсації, яку «Газпром» має виплатити «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

«Нам вдалося переглянути ціну з 2014 року. Це означає, що за всі обсяги газу, які "Нафтогаз" купував у російського "Газпрому", від цього періоду часу "Газпром" повинен буде нам компенсувати певну суму. Остаточні розрахунки компенсації займуть, за моїми оцінками, приблизно два-три місяці. Але найбільш важливо – остаточні розрахунки, які будуть так само включати другу справу, транзитну справу, результати якої ми очікуємо так само найближчим часом, вони підведуть остаточну риску під питанням хто, кому і скільки винен», - сказав Коболєв.

Він спростував твердження Росії про те, що рішення арбітражу є проміжним, і що згідно з цим рішенням Україна таки буде за щось платити.

За словами Коболєва, в РФ немає підстав так говорити.

«І вони некоректно використовують термін. Це рішення не проміжне. Це рішення окреме. І це рішення вже чітко говорить, що за газ, який Україна не відбирала (але Росія наполягає, щоб ми платили з принципом "бери або плати"), ми платити не будемо нічого», - сказав голова правління НАК.

Він пояснив, що Україна чекає на два остаточні рішення.

«У справі постачання газу, у якій було перше окреме рішення, і очікуємо рішення у транзитній справі, яке, за графіком, повинне бути до кінця червня. Але, за нашими очікуваннями, це буде довше, оскільки затягнулося рішення у справі про постачання газу», - зазначив Коболєв.

При цьому він позитивно оцінив шанси на перемогу України у суді.

«Я вважаю, що в нас дуже хороші шанси. Над цим працювало багато людей. Ця робота була дійсно започаткована ще в квітні 2014 року спільно між урядом України, який очолював Арсеній Яценюк, та НАК "Нафтогаз України". Вона була дуже непроста. Але вона дає свої результати», - сказав Коболєв.

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Він зауважив, що у разі якщо "Газпром" відмовиться виконати ухвалу Стокгольмського суду, то до нього можна буде позиватися в інших судах.

«По-перше, це буде безпрецендентним рішенням для "Газпрому". По-друге, в "Газпрому" є багато активів за кордоном, на які можна накласти арешт, з ним можна боротися в інших судах», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу України» позивається до російського «Газпрома» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу.

1 червня стало відомо, що Стокгольмський суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна була щороку купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Крім того, задоволено вимогу «Нафтогазу» і повністю скасовано заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.