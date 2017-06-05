Стокгольмський арбітраж визначив, що ціна на газ від "Газпрому" має бути переглянута з 2014 року - Коболєв

Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про ретроспективний перегляд ціни на природний газ, який Україна купувала у російського газового монополіста «Газпром» у 2011-2015 роках, і визначив, що такий перегляд має бути проведений, починаючи з 2014 року.

Про це глава правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи рішення суду.

«Ми наполягали на тому, що перегляд ціни має бути ретроспективним, і він має починатися з 2010 року. Трибунал виніс рішення, що такий перегляд буде з 2014 року», - сказав він.

За словами Коболєва, Стокгольмський арбітраж прийняв таке рішення виходячи з дій керівництва «Нафтогазу» і українського уряду у 2010-2014 роках.

«Період, з якого трибунал прийняв рішення про перегляд ціни для «Нафтогазу», багато в чому був визначений тими діями, які керівництво «Нафтогазу» і України робили у 2010-2014 роках, - щодо цього контракту і ціни, за якою імпортувався газ з Росії», - зазначив він.

Також глава «Нафтогазу» заявив, що переглянута ціна на газ є нижчою, ніж та ціна, за якою Україна сьогодні імпортує газ з ЄС.

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«Формулу було змінено кардинально. Її змінено на новий ринковий принцип... Вона (ціна газу за переглянутою формулою - УНІАН) менша, ніж та ціна, яку від нас вимагає «Газпром»... Вона менше, ніж та ціна, яку Україна зараз платить за газ, який ми купуємо з європейського ринку. Тобто з усіх можливих цін на газ на українському ринку та формула, яку ми отримали зараз, - є найменшою», - сказав він.

За інформацією Коболєва, нова формула на газ не буде прив'язана до котирувань на нафту, як це було раніше, а ґрунтуватиметься на ринкових індикаторах на газовому ринку.

«Формулу ціни в один момент було змінено для України: з прив'язки до нафти (світовими цінами на нафту - УНІАН) - до прив'язки до ринку. Раніше у нас було 100% нафти, зараз - 100% ринок (котирування на газ - УНІАН)... На наше глибоке переконання, 100% прив'язка до ринку є найбільш справедливою і більш ефективною», - додав глава «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, у квітні комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що підприємство закупило газ з поставкою у травні у європейських постачальників за ціною, яка на 25-30 дол. за 1 тис. куб. м нижча, ніж ціна за контрактом з «Газпромом».

«Закінчили купувати планові обсяги імпортного газу на травень. З Європи. У «Газпрому» не купуємо вже більш як 500 днів, нагадую. Ціна газу з Європи з поставкою в травні була нижче на 25-30 доларів, ніж ціна за контрактом з «Газпромом» у другому кварталі 2017 року. Тобто тільки на закупівлі з поставкою у травні різниця становила як мінімум 21 млн дол.», - зазначив Вітренко.

Він наголосив, що умови купівлі у «Газпрому» для «Нафтогазу» все одно неприйнятні.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: за транзитом російського газу до ЄС через територію України і купівлею-продажем Україною російського газу.

1 червня стало відомо, що Стокгольмський суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Крім того, задоволено вимогу «Нафтогазу» і повністю скасовано заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.