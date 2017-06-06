Компенсація від "Газпрому" дозволить істотно зменшити борги України за газ - глава "Нафтогазу"

Компенсація за рішенням Стокгольмського арбітражу, яку буде зобов'язаний виплатити українській стороні російський газовий монополіст «Газпром» за проданий Україні за неринковою ціною газ, дасть змогу істотно знизити суму боргів Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» перед російською компанією.

Про це глава правління Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи рішення суду.

«Ми не розрахувалися з «Газпромом» за газ, який ми брали в минулих періодах на суму (якщо прибрати відсотки) - приблизно 2,2 млрд дол. Зараз ми точно можемо сказати, що отримаємо компенсацію за ті обсяги газу, які ми оплатили, починаючи з 2014 року, коли ціна була вищою, ніж та ціна, яку зараз прийняв суд. Тобто ця цифра (сума боргів перед "Газпромом" - УНІАН) буде точно знижена. Вона буде знижена істотно», - сказав він.

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Глава «Нафтогазу» додав, що точні суми стануть відомі тільки після остаточного рішення арбітражу.

«Газ, який ми відібрали і за нього не розрахувалися, не є штрафом. Це наш обов'язок. Наше рішення (рішення Стокгольмського арбітражу - УНІАН) дасть змогу істотно скоротити цей борг. Через три місяці ми зможемо розрахувати точну цифру, затвердити її в трибуналі і вивести в публічну площину», - зазначив Коболєв.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: за транзитом російського газу до ЄС через територію України і купівлею-продажем Україною російського газу.

1 червня стало відомо, що Стокгольмський суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Крім того, задоволено вимогу «Нафтогазу» і повністю скасовано заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.