Україна дістане право на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу в разі демаршу "Газпрому" - Коболєв

Україна дістане право на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу в різних країнах (юрисдикціях), де є активи російського газового монополіста «Газпром», якщо він відмовиться виконувати рішення суду і відшкодовувати компенсацію Національному нафтогазовому холдингу «Нафтогаз України».

Про це глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив в ефірі одного з телеканалів, коментуючи рішення суду.

«Це рішення формально стосується не Російської Федерації, а «Газпрому». Тому формальним суб'єктом, який повинен виконувати чи не виконувати рішення суду, є «Газпром»... Якщо «Газпром» відмовляється виконувати це рішення, то Україна дістає право на виконання цього рішення в примусовому порядку в будь-яких юрисдикціях», - сказав він, додавши , що російська компанія володіє багатьма активами в Європі.

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За словами Коболєва, прийняте рішення Стокгольмського арбітражу не може бути скасовано іншими судами, а розгляд апеляції можливий лише на предмет процедури судового процесу, а не його суті.

«Якщо йти шляхом примусового виконання, то ці суди (різних країн, юрисдикцій, в яких є активи «Газпрому» - УНІАН) будуть йти процедурно, вони виконуватимуть це рішення по суті. Рішення (Стокгольмського арбітражу - УНІАН) більше не переглядатиметься... Будь-яка сторона може апелювати щодо цього рішення, але ця апеляція може бути тільки щодо процесу, а не по суті. Суть рішення не переглядається», - зазначив Коболєв.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: за транзитом російського газу до ЄС через територію України і купівлею-продажем Україною російського газу.

1 червня стало відомо, що Стокгольмський суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю природного газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Крім того, задоволено вимогу «Нафтогазу» і повністю скасовано заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.