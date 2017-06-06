Нафта дешевшає на тлі розриву дипвідносин низки країн ОПЕК з Катаром

Світові ціни на нафту знижуються у вівторок вранці на побоюваннях за виконання угоди про скорочення видобутку, що загострилися із-за ситуації з Катаром, повідомляє Прайм.

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"Станом на 06:56 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,4% - до 49,27 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,44% - до 47,19 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У понеділок Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн і ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви і Маврикій згодом теж заявили про розрив відносин з Катаром.

Частка Катару з видобутку нафти є однією з самих незначних в ОПЕК, проте напруженість всередині картелю може перешкодити виконанню угоди про скорочення видобутку, пише агентство Reuters. За словами головного ринкового стратега AxiTrader Грега Маккенни (Greg McKenna), ситуація з Катаром означає "реальну ймовірність" таких проблем.

ОПЕК та інші нафтовидобувні країни наприкінці 2016 року домовилися про скорочення видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. В кінці травня термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.