"Енергоатом" готує третій блок Рівненської АЕС до продовження терміну експлуатації

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" виконує ряд заходів, які погоджені з Державною інспекцією з ядерного регулювання, по підготовці третього енергоблоку Рівненської АЕС до продовження терміну експлуатації. Про це повідомляє прес-служба компанії, посилаючись на слова генерального директора станції Павла Павлишина.

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"Підготовка енергоблоку виконується у відповідності з узгодженим з Держатомрегулювання Планом-графіком ліцензування та Програмою блоку підготовки до продовження експлуатації у понадпроектний термін. Згідно з Планом-графіком на РАЕС виконані 106 заходів і 23 перебувають на стадії виконання", - повідомили в прес-службі, додавши, що до кінця цього року планується повністю виконати заходи з оцінки сейсмостійкості і кваліфікації устаткування в рамках Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків.

За даними "Енергоатому", раніше був виконаний капітальний ремонт одного дизельного генератора станції та погоджено з Держатомрегулювання рішення про продовження терміну експлуатації цього генератора. В цьому році запланований ремонт ще двох генераторів.

"У рамках програми продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 виконано 49 заходів Кзпб (Комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків – УНІАН), 4 з яких - "постфокусимские", що становить 51% від всіх запланованих заходів Кзпб на енергоблоці... Ще 4 заходи, які не впливають на безпечну експлуатацію енергоблоку, передбачено виконати після продовження терміну експлуатації у 2018-2020 роках", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків для забезпечення високого рівня виробництва електроенергії в майбутньому.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.