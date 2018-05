У "Газпромі" про рішення Стокгольмського арбітражу: ми не будемо розповідати, що там насправді

Російський монополіст "Газпром" заявляє, що Стокгольмський арбітраж не відміняв правило take or pay ("бери або плати") в контракті з Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України".

Читайте такожЧерез два-три місяці стане відома сума компенсації, яку "Газпром" має виплатити "Нафтогазу" - Коболєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління російського газового монополіста "Газпром" Олександр Медведєв.

"Одне питання тільки торкнулися, що ось, арбітражне рішення скасував take or pay. Це не так, не скасувало воно take or pay. Я не буду вам розповідати, що там насправді, але скасування take or pay немає", - сказав Медведєв.

Він заявив, що баланс за рішенням Стокгольмського арбітражу для "Газпрому" позитивний, навіть на попередньому етапі.

"Обсяг цього балансу буде визначений за підсумками остаточного рішення арбітражу", - сказав Медведєв.

При цьому він повідомив, що 30 червня в суді – "дата виставлення заперечень і коментарів".

"Не означає, що 30 червня відбудеться остаточний висновок. Більше того, як ми знаємо, арбітражі часто терміни винесення рішень можуть зрушувати. Як правило, не в бік прискорення, а в бік затягування. Це непросте питання, вимагає серйозної роботи", - сказав Медведєв.

Довідка УНІАН. Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: по транзиту російського газу до Європейського Союзу через територію України та купівлі-продажу Україною російського газу.

1 червня стало відомо, що Стокгольмський суд задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контракту на закупівлю природного газу у "Газпрому" з урахуванням ринкових умов.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу "Газпрому", згідно з яким Україна повинна була щорічно купувати 52 мільярди кубометрів газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип "бери або плати").

Крім того, задоволено вимогу "Нафтогазу" і повністю скасовано заборону з боку "Газпрому" на реекспорт природного газу.