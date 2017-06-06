"Газпром" запрошує "Нафтогаз" до Москви: хоче обговорити транзит після 2019 року

Російський монополіст "Газпром" запросив представників Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" до Москви для обговорення питання транзиту газу в Європу після 2019 року.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві повідомив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

"Ми готові вступити в переговори. Запрошуємо наших українських колег приїхати до нас. Оскільки вони представляють послуги, в цьому немає нічого зловмисного - приїхати до нас", - сказав він.

Медведєв підтвердив, що Росія може зберегти деякі обсяги транзиту газу через територію України після 2019 року.

"Те, що певні обсяги можуть залишитися для транзиту через Україну - це так. Але масштаб цих обсягів буде залежати, в тому числі від умов, які можуть бути запропоновані і узгоджені з українською стороною", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. У січні-квітні 2017 року транзит збільшився порівняно з січнем-квітнем 2016 року на 23% - до 30,5 мільярда кубометрів.

Чинний контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає обов'язковий транзит російського газу через територію України до кінця 2019 року.

Наприкінці травня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після січня 2020 року транзит газу через Україну буде знижено до 15 мільярдів кубометрів газу на рік.

На сьогодні Росія здійснює два проекти з будівництва (або підготовки до укладення контракту на будівництво газопроводів, які будуть транспортувати газ в обхід території України. Це "Північний потік-2", який йде по дну Балтійського моря, і "Турецький потік" - по дну Чорного моря. "Газпром" також має намір збільшити прокачування газу через діючий "Північний потік-1", що намагаються оскаржити "Нафтогаз" і польська нафтогазова компанія PGNiG.