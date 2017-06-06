Нафтові порти Абу-Дабі припинили сполучення з Катаром

Нафтові порти Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, припинили сполучення з усіма суднами під прапором Катару, а також із суднами, що йдуть або відправляються в Катар, повідомляє агентство Bloomberg.

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Агентство посилається на наявне в його розпорядженні відповідне повідомлення судовим агентам від Petroleum Ports Authority (PPA). PPA є структурою, що відповідає за нагляд і регулювання операцій на нафтових портах, що використовуються Національною нафтовою компанією Абу-Дабі, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) для поставок своєї продукції на міжнародний ринок.

"Абу-Дабі, емірат ОАЕ, ввів заборону на доступ до всіх своїх нафтових портів всім суднам під прапором Катару і будь-яким судам, котрі збираються в Катар або з Катару", - пише агентство.

До складу цих портів входить один з основних нафтових терміналів Абу-Дабі Jebel Dhana і об'єкти зберігання і транспортування нафтопродуктів терміналу Ruwais, а також морські нафтоналивні об'єкти, зазначає агентство з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

У понеділок Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви та Маврикій згодом теж заявили про розрив відносин з Катаром.