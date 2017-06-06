Польська PGNIG розраховує вдвічі збільшити експорт газу до України

Найбільша державна газова компанія Польщі PGNiG розраховує вдвічі збільшити експорт газу до України в 2017 році порівняно з 2016 роком.

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Про це повідомив під час другої польсько-української газової конференції віце-глава PGNIG Мацей Возняк.

"У 2016 році з серпня ми експортували 370 млн куб. м газу, а цього року цей експорт ... експорт газу до України буде вдвічі більшим, ніж минулого року", - сказав Возняк.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу в російського монополіста «Газпрому». У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м і Польщі – 1 млрд куб. м.

Купуючи газ на європейському ринку, Україна почала співпрацювати з багатьма газовими (видобувними) компаніями, такими як норвезька Statoil або польська PGNiG, а також компаніями-трейдерами, наприклад, Trafigura.