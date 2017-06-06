"Газпром" не допустили до розгляду позову України щодо газопроводу OPAL в Європейському суді

Російський газовий монополіст "Газпром" не був допущений до участі в розгляді в Європейському суді позову Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" щодо рішення Єврокомісії про розширений доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

"Нас не допустили стороною до розгляду цього питання", - сказав Медведєв, відповідаючи на питання щодо справи за OPAL.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" подав позов у Загальний суд Європейського суду справедливості, у якому заявляє про необхідність скасувати рішення Єврокомісії про доступність російського газового монополіста "Газпрому" до газопроводу OPAL, яким газ надходить з "Північного потоку" на ринки Центральної Європи.

Згідно позиції держхолдингу, прийняття даного рішення ЄК без консультацій з Україною порушує статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також зобов'язання ЄС за Договором до Енергетичної хартії та Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

"Нафтогаз" аргументує свій позов тим, що рішення було прийнято за межами повноважень Комісії. Крім того, воно суперечить Директиві ЄС 2009/73 і не сприяє посиленню конкуренції, створює загрозу безпеці постачання України та інших східноєвропейських країн, а також ефективному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС та Енергетичного співтовариства, оскільки посилює домінування "Газпрому" і пов'язаних з ним компаній", - відзначили в прес-службі.

За даними "Нафтогазу", рішення Єврокомісії про надання "Газпрому" додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (при вже наявних 50%), що дозволяє об'єднати потужності "Північного потоку" з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 мільйонів доларів на рік, а транзит скоротиться на 10-11 мільярдів кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ "Газпрому" до OPAL.

На початку березня "Нафтогаз" звернувся в Загальний суд Європейського суду справедливості з запитом про долучення позову холдингу до позову польської компанії PGNiG.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу "Північний потік-1", який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 кілометрів, а потужність – 36,5 мільярда кубометрів газу в рік.