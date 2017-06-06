В обхід України: "Газпром" повідомив, що домовився про фінансування "Північного потоку-2"

Російський газовий концерн "Газпром" і західні партнери уклали угоду про дефіцитне фінансування проекту "Північний потік-2" на суму до $6,65 мільярдів на випадок недостатнього залучення проектного фінансування.

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Про це повідомляє Reuters, з посиланням на інформацію “Газпрому».

Термін дії угоди - 15 років після залучення проектного фінансування або з 1 січня 2020 року. Розмір граничної суми кредиту з урахуванням відсотків становитиме не більше 70 відсотків загальних витрат на проект, ставка за кредитом - EURIBOR + від 5,75 до 6,75 річних залежно від обсягу фінансування, йдеться в повідомленні "Газпрому".

Навесні "Газпром" повідомив, що його партнери з будівництва трансбалтійської магістралі нададуть оператора проекту Nord Stream AG бридж-кредит у розмірі до 6,65 мільярдів євро під 6,0 відсотка річних і з граничним терміном до 31 грудня 2019 року.

У квітні "Газпром" говорив, що візьме на себе фінансування половини витрат з 9,5 мільярда євро на будівництво "Північного потоку-2".

Західні партнери "Газпрому" за проектом "Північний потік-2" - Uniper, Shell, Engie, OMV і Wintershall.

Будівництво газопроводу потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік, за планами "Газпрому", почнеться в 2018 році і завершиться наприкінці 2019 року.