У Міненерговугілля розповіли, коли запустять новий газопровід між Україною та Польщею

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує, що наприкінці 2020 року - на початку 2021 року запущено новий газопровід-інтерконнектор, який дозволить збільшити обсяг можливих поставок газу з Польщі до 7 млрд куб. м на рік.

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Про це повідомив під час 2-ї польсько-української газової конференції у Варшаві заступник міністра енергетики Ігор Прокопів.

«Запуск інтерконнектора очікується наприкінці 2020 року - на початку 2021 року. Це узгоджена позиція з польською стороною», - сказав заступник міністра.

За його словами, зараз Україна може отримувати з Польщі близько 1 млрд куб. м газу на рік, а реалізація даного проекту дозволить значно збільшити обсяги поставок.

«Що це дасть? 8 млрд куб. м з України (до Польщі - УНІАН) і 5-7 млрд куб. м газу з Польщі (до України - УНІАН). Тобто поставки газу в обидва боки за необхідності», - зазначив Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2015 року екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що інтерконнектор, який об'єднає газові системи Польщі та України, дозволить нашій державі купувати додаткових 8 млрд куб. м газу на рік.

У червні 2016 року український і польський оператори газотранспортних систем - компанії «Укртрансгаз» і Gaz-System S.A. - завершили підготовку техніко-економічного обґрунтування даного проекту. На початку грудня 2016 року компанії підписали угоду про правила взаємодії для реалізації проекту.

Довідка УНІАН. Газовий інтерконнектор «Польща - Україна» включатиме будівництво магістрального газопроводу «Германович - польсько-український кордон» загальною довжиною приблизно 1,5 км на території Польщі і «Більче-Волиця - українсько-польський кордон» протяжністю майже 110 км на території України.

Крім того, на території Польщі будуть побудовані компресорна станція Страхоціна, вимірювальна станція і відрізки газопроводу: Германович - Страхоціна, Страхоціна - Погорська Воля, Погорська Воля - Творзен і Творів - Творзен.

Основна мета об'єднання польської та української ГТС - збільшення можливостей імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечення можливості зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту має забезпечити збільшення пропускної спроможності з огляду на те, що зараз максимальна технічна пропускна здатність поставки газу з Польщі в Україну становить 1,5 млрд куб. м на рік. Даний проект планується завершити до 2020 року.