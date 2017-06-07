Ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту знижуються в середу вранці на побоюваннях інвесторів щодо збільшення видобутку "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

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Вранці вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,24% - до 49,99 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,29% - до 48,05 долара за барель, передає Прайм.

Світові ціни на нафту знижуються, оскільки інвестори стурбовані переглядом прогнозу щодо видобутку "чорного золота" в США. Управління енергетичної інформації Міненерго країни підвищило свій прогноз порівняно з травнем з видобутку нафти в США до 9,3 мільйона барелів на добу в 2017 році. Очікується, що щоденний видобуток в 2018 році становитиме 10 мільйонів барелів, що перевищить попередній рекорд з видобутку нафти у 9,6 мільйона барелів на день в 1970 році, пише газета The Wall Street Journal.

Однак аналітики Capital Economics вважають, що зростання видобутку нафти в США, ймовірно, скоро знизиться, відзначає видання.

Щотижневі дані міненерго США про запаси "чорного золота" в країні будуть опубліковані пізніше в середу. Експерти очікують, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 2 червня, знизилися на 3,464 мільйона барелів, або на 0,68% - до 506,44 мільйона барелів.

Підтримку цінам на нафту надали дані Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів цієї сировини в США. Згідно зі звітом API, запаси нафти в країні знизилися на 4,6 мільйона барелів за тиждень, що завершився 2 червня. При цьому аналітики очікували зменшення індикатора на 3,5 мільйона барелів.