Запаси дефіцитного вугілля на ТЕС збільшилися майже на третину

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 31 травня по 7 червня поточного року збільшилися на 31% – до 573,5 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки збільшилися на 2,6% – до 1,903 млн тонн з 1,854 млн тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень збільшилися на 8% – до 2,476 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної території України. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року.