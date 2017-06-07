"Газпром" розірвав угоду про транспортування газу з "дочкою", акції якої заарештувала Україна

Російський газовий монополіст "Газпром" розірвав угоду про транспортування газу з українською дочірньою компанією "Газтранзит", йдеться в матеріалах компанії.

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"Газпром" і "Газтранзит" домовилися розірвати угоду про транспортування від 5 вересня 2002 року і припинити всі права та обов'язки сторін за угодою з 1 липня 2016 року", - йдеться в матеріалах.

Відповідне рішення було ухвалене радою директорів 16 грудня, йдеться в матеріалах компанії. Операція була завершена 29 грудня, передає Прайм.

Зареєстроване у Києві приватне акціонерне товариство "Газтранзит" є афілійованою з "Газпромом" особою. Російському газовому холдингу належить 40% в компанії.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України направило російському газовому монополістові компанії "Газпром" постанову про арешт акцій його дочірньої компанії "Газтранзит" в рамках виконавчого провадження щодо стягнення з "Газпрому" штрафу в розмірі майже 190 мільярдів гривень, виставленого Антимонопольним комітетом України.

Як повідомляв УНІАН, Вищий господарський суд України відхилив касацію російського газового монополіста "Газпрому" на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн.

У січні 2016 року АМКУ висунув "Газпрому" штраф майже на 86 мільярдів гривень (близько 3,4 мільярда доларів) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

12 квітня 2016 року "Газпром" подав позов до Господарського суду Києва, однак він був відхилений.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов із заявою про примусове стягнення штрафу та пені (розмір якої дорівнює сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства. Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року.

В кінці лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Госпсуду Києва про задоволення позову АМКУ про примусове стягнення з "Газпрому" штраф у розмірі 85,9 мільярда гривень, накладеного в січні 2016 року, та пені в розмірі 85,9 мільярда гривень за несвоєчасну сплату штрафу. Рішення апеляційної інстанції стало приводом для "Газпрому" подати касацію.

В кінці травня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що його відомство працює над пошуком активів і майна "Газпрому" з метою стягнення штрафу.