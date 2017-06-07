Україна і Польща планують протягом 5 років створити європейський газовий хаб

Україна спільно з Польщею планує протягом 5 років запустити ринок газу для країн Центральної та Східної Європи, що дозволить диверсифікувати поставки палива, а також знизити його вартість.

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Про це під час Другої польсько-української газової конференції у Варшаві повідомив віце-голова державної компанії - оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз» Сергій Макогон.

«Йдеться про створення відповідної інфраструктури для роботи хаба. Зараз у нас є значна інфраструктура, і можемо вважати, що це реальна справа. Якщо говорити про газопровід-інтерконнектор (між Польщею і Україною) - це важливий елемент. У нас вже завершилася проектна частина зі створення інтерконнектора спільно з польським партнером Gaz-System ... Якщо буде прийнято остаточне рішення про реалізацію цього проекту, ми будемо мати всі необхідні узгодження і зможемо розпочати реалізацію (газового хаба) у 2021 році», - сказав Макогон.

Присутній на конференції віце-голова найбільшої державної газової компанії Польщі - PGNIG Мацей Возняк зазначив, що в разі створення українсько-польського хаба ціна газу на ньому може бути істотно нижчою, ніж на хабах Західної Європи.

«Хаб - спільний ринок у нашому регіоні, який має рухатися в напрямку своєї власної регіональної ціни, яка теоретично має бути нижчою, ніж ціна на ринках Західної Європи. Я сподіваюся, що так це і буде, але це вже буде результатом ринку: поведінка імпортерів і експортерів газу. Без інфраструктурної можливості імпорту газу з різних напрямків за різними цінами створення власного цінового індексу буде неможливим», - сказав Возняк.

У свою чергу, присутній на конференції заступник міністра енергетики Польщі Міхал Куртика зазначив, що для запуску повноцінного хаба необхідно диверсифікувати поставки газу, тоді як зараз значна частина палива надходить з Росії.

«Ідея газового хаба - це ідея, яка нас об'єднує, але перш за все нам потрібно створити інфраструктуру. Необхідно, щоб ми мали доступ до газу з інших напрямків, тобто скраплений газ, «Північні ворота» (газопровід з Норвегії до Польщі), низку інтерконекторів, які будуть об'єднувати Польщу з країнами Центральної Європи та з Україною», - сказав Куртика.

Також, за його словами, мають бути узгоджені юридичні рамки. «Тут важливу роль відіграє енергетичне співтовариство і робота, яка ведеться нашими українськими колегами щодо впровадження законодавства ЄС», - сказав Куртика.

Присутній на прес-конференції заступник міністра енергетики України Ігор Прокопів виділив дві основні задачі для створення ринку газу.

«Якщо говорити про хаб, для його існування необхідно сьогодні зробити дві речі: побудувати інтерконнектор "Дроздовичі - Германович" для того, щоб можна було підтвердити торгівлю фізичним обсягом газу. І друге - мати віртуальну точку для торгівлі ... Тому дві складові: віртуальна точка і будівництво інтерконнектора. Для польської сторони це будівництво інших інтерконекторів, які вона реалізує за своєю програмою», - сказав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня 2015 року екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що інтерконнектор, який об'єднає газові системи Польщі та України, дозволить нашій державі купувати додаткові 8 млрд куб. м газу на рік.

Довідка УНІАН. Газовий інтерконнектор «Польща-Україна» буде включати будівництво магістрального газопроводу «Германович - польсько-український кордон» загальною довжиною приблизно 1,5 км на території Польщі і «Більче-Волиця - українсько-польський кордон» протяжністю майже 110 км на території України.

Крім того, на території Польщі будуть побудовані компресорна станція Страхоціна, вимірювальна станція і відрізки газопроводу: Германович - Страхоціна, Страхоціна - Погорська Воля, Погорська Воля - Творзен і Творів - Творзен.

Основна мета об'єднання польської та української ГТС - збільшення можливостей імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечення можливості зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту має забезпечити збільшення пропускної спроможності з огляду на те, що зараз максимальна технічна пропускна спроможність поставки газу з Польщі в Україну становить 1,5 млрд куб. м на рік.