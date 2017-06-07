Brent подешевшала більш ніж на 3% на даних із США

Світові ціни на нафту прискорили падіння в середу і знижуються більш ніж на 3% на даних міненерго США про несподіване зростання запасів "чорного золота" в країні, повідомляє Прайм.

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"Станом на 16:34 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 3,39% - до 48,42 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 4% - до 46,26 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Трейдери стурбовані переглядом прогнозу по видобутку нафти в США управлінням енергетичної інформації Міненерго країни. Так, управління підвищило прогноз видобутку нафти в 2017 році до 9,33 мільйона барелів на добу проти травневої оцінки в 9,31 мільйона барелів на день. У 2018 році відомство прогнозує видобуток в країні на рівні 10,01 мільйона барелів на добу, що також вище травневої оцінки в 9,96 мільйона барелів на день.

Крім того, американська нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes в середу повідомила про збільшення кількості бурових установок для видобутку нафти і газу по всьому світу в травні в місячному вираженні на 18 одиниць, або на 0,93%, - до 1,935 тисячі штук. У річному вираженні кількість бурових зросла на 530 одиниць, або на 37,7%. У США, згідно з даними компанії, показник збільшився на 40 одиниць, або на 4,68% в місячному вираженні, – до 893 штук.

Інвестори також чекають публікації даних по запасах "чорного золота" в США за тиждень. За прогнозами опитаних агентством Рейтер аналітиків, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 2 червня, знизилися на 3,464 мільйона барелів, або на 0,68% - до 506,44 мільйона барелів.