"Енергоатом" планує до кінця року представити в Раду законопроект про завершення будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС

Національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує до кінця цього року затвердити на засіданні Кабінету міністрів і подати на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Читайте також"Енергоатом" готує третій блок Рівненської АЕС до продовження терміну експлуатації

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході обговорення проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року заявив президент компанії Юрій Недашковський.

"Отримавши схвалення Кабміну і провівши громадські слухання, ми повинні підготувати для розгляду проект закону про будівництво цих енергоблоків... До кінця року ми плануємо подати відповідний законопроект до парламенту", - сказав він.

Згідно чинного законодавства, зазначив Недашковський, ядерний об'єкт загальнодержавного значення може бути побудований тільки за рішенням парламенту.

"Зараз ми направили оновлене техніко-економічне обґрунтування на державну інвестиційну експертизу. Ми впевнені, що найближчим часом отримаємо позитивний висновок", - сказав він, додавши, що після цього слід провести громадські слухання і винести проект будівництва блоків на розгляд Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін готовий спільно з енергетиками шукати джерела фінансування добудови блоків Хмельницької АЕС, незважаючи на значну вартість цього проекту.

За оцінками компанії, реалізація даного проекту дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.

Також раніше "Енергоатом" представив свій проект "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз". В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Постачання електроенергії в Європу за довгостроковими договорами дозволять залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Проект добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведеться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.