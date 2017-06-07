"Енергоатом" планує до кінця року представити в Раду законопроект про завершення будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС
Згідно чинного законодавства, зазначив голова "Енергоатома", ядерний об'єкт загальнодержавного значення може бути побудований тільки за рішенням парламенту.
Національна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує до кінця цього року затвердити на засіданні Кабінету міністрів і подати на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході обговорення проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року заявив президент компанії Юрій Недашковський.
"Отримавши схвалення Кабміну і провівши громадські слухання, ми повинні підготувати для розгляду проект закону про будівництво цих енергоблоків... До кінця року ми плануємо подати відповідний законопроект до парламенту", - сказав він.
Згідно чинного законодавства, зазначив Недашковський, ядерний об'єкт загальнодержавного значення може бути побудований тільки за рішенням парламенту.
"Зараз ми направили оновлене техніко-економічне обґрунтування на державну інвестиційну експертизу. Ми впевнені, що найближчим часом отримаємо позитивний висновок", - сказав він, додавши, що після цього слід провести громадські слухання і винести проект будівництва блоків на розгляд Кабміну.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін готовий спільно з енергетиками шукати джерела фінансування добудови блоків Хмельницької АЕС, незважаючи на значну вартість цього проекту.
За оцінками компанії, реалізація даного проекту дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік.
Також раніше "Енергоатом" представив свій проект "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз". В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Постачання електроенергії в Європу за довгостроковими договорами дозволять залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.
Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Проект добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведеться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.