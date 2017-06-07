Україна збільшила експорт електроенергії майже на 50%

Україна в січні-травні 2017 року (у грошовому вираженні) збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 46,3% – до 109,75 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з повідомленням, 67,4% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 17,5% від загального обсягу експорту електроенергії довелося на Польщу і 12,7% – на Молдову.

В травні Україна експортувала електроенергії до Угорщини на 10,3 мільйона доларів, до Польщі – на 2,9 мільйона доларів. Експорт до Молдови в минулому місяці становить майже 14 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 1,3% – до 152 мільйонів доларів.