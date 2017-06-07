ДТЕК заявляє про спроби "ДНР/ЛНР" постачати вугілля з окупованих територій до Іспанії і Туреччини

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК заявляє про спроби влади так званих республік "ДНР/ЛНР" вивезти дефіцитний вугілля антрацитної групи з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на експорт - в Іспанії і Туреччини. Про це під час прес-конференції за результатами роботи холдингу заявив виконуючий обов'язки генерального директора компанії "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

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"Те, що ми бачимо – це близько 50 тисяч тонн антрациту на місяць, є спроби поставляти його в Туреччину... також судно об'ємом 30 тисяч тонн збирають в Іспанію", - сказав він, додавши, що ДТЕК попередив потенційних покупців про можливість продажу вугілля із зони АТО, отже, цей вугілля буде перевірятися в портах країн прибуття.

"Загалом ми планували видобути на наших підприємствах (на тимчасово окупованій території – УНІАН) 8 мільйонів тонн товарного антрациту. З 8 мільйонів тонн - 1 мільйон тонн ми вивезли звідти. Ще близько 2 мільйонів тонн вони (місцева влада – УНІАН) вивезуть на Старобешівську ТЕС (залишилася на окупованій території – УНІАН). Залишається близько 5 мільйонів тонн – це профіцит, який у них є, і його треба кудись подіти", - зазначив Сахарук.

За його словами, ринок антрациту в Росії переповнений власним ресурсом, тому влади невизнаних республік намагаються відправити це паливо на експорт. За оцінками Сахарука, на такий вугілля, з огляду на його нелегального походження, може надаватися знижка 30-50% від вартості.