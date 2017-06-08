"Нафтогаз" відмовився від переговорів з "Газпромом" у Москві

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не має наміру проводити переговори з російським газовим монополістом "Газпромом" на території Російської Федерації, повідомила прес-служба компанії.

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"Для "Нафтогазу України" Російська Федерація є неприйнятною країною для проведення переговорів з "Газпромом". Такої позиції "Нафтогаз" незмінно дотримується з 2014 року в листуванні, так і під час офіційних зустрічей з представниками російської компанії", - повідомили в "Нафтогазі".

При цьому в прес-службі зазначили, що "Нафтогаз" неодноразово підтверджував свою готовність провести переговори з "Газпромом" в Брюсселі або в іншому місті ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2017 року Російський монополіст "Газпром" запросив представників Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" до Москви для обговорення питання транзиту газу в Європу після 2019 року.

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів. У січні-квітні 2017 року транзит збільшився порівняно з січнем-квітнем 2016 року на 23% - до 30,5 мільярда кубометрів.

Чинний контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає обов'язковий транзит російського газу через територію України до кінця 2019 року.

Наприкінці травня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після січня 2020 року транзит газу через Україну буде знижено до 15 мільярдів кубометрів газу в рік.