"Центренерго" наступного тижня проведе в США переговори про закупівлю антрациту

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній України "Центренерго" планує наступного тижня провести переговори в США про закупівлю дефіцитного вугілля антрацитної групи для роботи своїх ТЕС.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний директор компанії Олег Коземко перед візитом президента України Петра Порошенка на Трипільську ТЕС.

"Ми будемо купувати вугілля по імпорту. Тобто, це буде США або Південно-Африканська республіка... На наступному тижні я буду в США і тоді зможу дати відповідь на це питання (про ціну закупівлі вугілля - УНІАН)", - сказав він, додавши, що для проходження опалювального сезону 2017-2018 років компанія повинна закупити 700 тисяч тонн антрациту.

"Я думаю, що вже через два місяці прибуде перший вугілля з США", - зазначив гендиректор.

За словами Коземко, постачання антрациту з Росії на сьогодні компанією не розглядаються.

"Щодо постачань з Росії ми не бачимо перспектив, тому що в будь-який момент може бути введено ембарго... Тому ми розглядаємо можливість імпорту палива та перекладу блоків ТЕС з антрациту на газову марку вугілля", - заявив він.