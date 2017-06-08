Україна подвоїла імпорт кам'яного вугілля та антрациту

Україна в січні-травні 2017 року збільшила імпорт вугілля в грошовому вираженні порівняно з січнем-травнем 2016 року у два рази - до 1,036 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України у звітний період були Росія (52% від суми імпорту), США (25,5%) і Канада (7%).

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні в січні-травні 2017 року збільшився до 538,9 мільйона доларів з 363,8 мільйона доларів, США – збільшився до 264,5 мільйона доларів з 83,8 мільйона доларів. З Канади Україна імпортувала в січні-травні 2017 року вугілля на суму 72,8 мільйона доларів.

Експорт за п'ять місяців 2017 року склав у грошовому вираженні 37,4 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% – до 1,467 мільярда доларів.