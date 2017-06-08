Транзит російського газу через Україну досяг 5-річного максимуму

Транзит російського природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за перші п'ять місяців 2017 зріс на 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 38,26 мільярда кубометрів, що є рекордним обсягом за останні п'ять років, повідомила прес-служба оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

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"Обсяги транзиту російського природного газу по газотранспортній системі України за перші п'ять місяців 2017 зросли на 22% порівняно з аналогічним періодом 2016 і на 64% в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Це рекордний обсяг транзиту за останні п'ять років: він майже на 9 мільярдів кубометрів перевищує середній обсяг транзиту за січень-травень у 2013-2016 роках", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що транспортування природного газу з Росії іншими маршрутами за аналогічний період залишалася на стабільному рівні. "Таким чином, "Газпром" покриває зростання і коливання попиту на російський газ у країнах ЄС, насамперед за рахунок використання потужностей і гнучкості ГТС України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.