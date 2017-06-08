Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про ринок електроенергії". Як передає кореспондент УНІАН, глава держави підписав відповідний закон під час відвідування Трипільської ТЕС у Київській області.

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"Сьогодні тут разом з вами (трудовим колективом станції - УНІАН) я прийняв рішення підписати закон про ринок електроенергії і покласти початок створенню нового ринку", - сказав він.

За словами Порошенка, цей закон відповідає вимогам Європейського Союзу, впроваджує конкурентний ринок електроенергії та забезпечує прозорість в енергетичній галузі.

"Це нові революційні правила - прозорі і ефективні", - сказав президент.

Також він доручив уряду і Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг підготувати план реалізації заходів для виконання норм цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії", який передбачає запровадження конкурентних відносин на енергоринку, в тому числі на роздрібному, а отже, кінцевий споживач в майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії.

Прийняття цього закону є однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 600 мільйонів євро.

Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного Закону "Про функціонування ринку електричної енергії України", який визначає організацію ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго".