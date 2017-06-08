Порошенко: цього року частка ядерного палива з Росії скоротиться до 45%

Україна повинна за підсумками 2017 роки скоротити частку імпорту з Росії ядерного палива, необхідного для роботи атомних електростанцій, до 45% загального балансу споживання.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це очільник держави Петро Порошенко повідомив під час візиту на Трипільську ТЕС держкомпанії «Центренерго».

«Ми диверсифікували постачання ядерного палива. Скільки ми імпортували ядерного палива (з Росії - УНІАН) 3 роки тому? 100 відсотків. Скільки ми отримали в 2016 році? Уже 55 відсотків. Скільки я поставив завдання на 2017 рік? Буде 45 відсотків», - сказав він, додавши, що решту 55 відсотків Україна купуватиме у американсько-японської компанії Westinghouse.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел поставок ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела - російської компанії «ТВЕЛ» держкомпанія «Енергоатом» раніше уклала договір з компанією Westinghouse. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок підключено до енергомережі країни.

У лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року «Енергоатом» імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% - з Росії.

Також раніше повідомлялося про те, що в 2018 році «Енергоатом» планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно паливом виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо від компанії «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% в загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.