Один з блоків Трипільської ТЕС переведуть на газове вугілля

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній України "Центренерго" розпочала роботи з перекладу одного з блоків Трипільської ТЕС з дефіцитного вугілля антрацитної групи на вугілля газових марок, який видобувається в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час свого візиту на Трипільську ТЕС держкомпанії "Центренерго".

"Мені щойно доповіли, що ми зараз розпочали роботу з модернізації енергоблоку Трипільської ТЕС", - сказав він.

За словами Порошенка, цю модернізацію буде проведено дуже швидко. "Модернізація закінчиться дуже швидко, а надійність і ефективність зростуть на порядок", - додав він.

При цьому гендиректор «Центренерго» Олег Коземко уточнив, що було почато модернізацію четвертого енергоблоку Трипільської ТЕС.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для розв‘язання проблеми поставок Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

Для зниження залежності від антрациту в 2016 році було ініційовано переобладнання двох блоків Зміївської ТЕС держкомпанії «Центренерго» на спалювання вугілля газової групи. На початку лютого 2017 року президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручили Міненерговугілля перевести блоки Трипільської ТЕС з дефіцитного антрациту на газову марку вугілля.

7 червня міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що переобладнання четвертого енергоблоку Трипільської ТЕС планується завершити не пізніше 1 грудня 2017 року.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.