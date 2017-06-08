Порошенко розповів, як за три роки вдалося зняти Україну з "газової голки"

Україна за три роки проведення реформ в енергетичному секторі диверсифікувала джерела енергоносіїв і забезпечила власну енергетичну безпеку.

Читайте такожПорошенко: цього року частка ядерного палива з Росії скоротиться до 45%

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час свого візиту на Трипільську ТЕС держкомпанії «Центренерго».

«Енергетичні реформи зрушили з місця, і за останні три роки ми забезпечили енергетичну безпеку держави і диверсифікацію джерел енергопостачання», - сказав він.

Також президент навів приклад залежності України від поставок газу з Росії, яка була в 2014 році. «Україна сиділа на газовій голці, і газове постачання з Росії живило корупцію в нашій країні», - зазначив глава держави.

За словами Порошенка, поставки газу з РФ були частиною гібридної війни проти України. «Поставки газу в Україну були частиною гібридної війни. Перекриттям вентиля нас хотіли поставити на коліна. Переговори починалися з середини грудня, провалювалися і з 1 січня газ перекривався для України і європейських споживачів. Це робилося для того, щоб знищити позицію України як надійного транзитера», - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у «Газпрому». В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 раза закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації. У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС.

До 2020 року, згідно з планами уряду, Україна повинна збільшити видобуток власного газу до 20 млрд куб. м на рік і повністю відмовитися від імпорту «блакитного» палива.

На початку квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що незважаючи на дефіцит енергетичного вугілля, Україна повинна розглядати можливість імпорту цього виду палива з різних країн, крім Росії.

На сьогодні Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» реалізує програму диверсифікації джерел надходження ядерного палива на українські АЕС, закуповуючи поряд з російськими поставками паливо в американсько-японської компанії Westinghouse.