Японія виділить Україні $40 мільйонів на модернізацію Трипільської ТЕС
Про це президент України Петро Порошенко сказав під час свого візиту на цю станцію.
Японський уряд виділить Україні 40 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на модернізацію обладнання Трипільської ТЕС державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".
Читайте такожПорошенко: цього року частка ядерного палива з Росії скоротиться до 45%
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час свого візиту на цю станцію.
"У нас все буде найсучасніше, в цьому нам допоможуть наші партнери. Зараз завершуються переговори з японцями. В результаті ефективних партнерських відносин між нашими країнами вони дають 40 мільйонів доларів", - сказав він, додавши, що ці гроші будуть спрямовані на проекти з модернізації Трипільської ТЕС.
Як повідомляв УНІАН, на тлі дефіциту енергетичного вугілля антрацитної групи компанія «Центренерго» почала з минулого року переводити блоки своїх ТЕС з роботи на цьому паливі на вугілля газової групи, що видобувається в Україні.
8 червня почалися роботи з переведення на новий вид палива (модернізації) четвертого енергоблока Трипільської ТЕС, яка розташована в Київській області.
Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 Мвт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.