Японія виділить Україні $40 мільйонів на модернізацію Трипільської ТЕС

Японський уряд виділить Україні 40 мільйонів доларів, які будуть спрямовані на модернізацію обладнання Трипільської ТЕС державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час свого візиту на цю станцію.

"У нас все буде найсучасніше, в цьому нам допоможуть наші партнери. Зараз завершуються переговори з японцями. В результаті ефективних партнерських відносин між нашими країнами вони дають 40 мільйонів доларів", - сказав він, додавши, що ці гроші будуть спрямовані на проекти з модернізації Трипільської ТЕС.

Як повідомляв УНІАН, на тлі дефіциту енергетичного вугілля антрацитної групи компанія «Центренерго» почала з минулого року переводити блоки своїх ТЕС з роботи на цьому паливі на вугілля газової групи, що видобувається в Україні.

8 червня почалися роботи з переведення на новий вид палива (модернізації) четвертого енергоблока Трипільської ТЕС, яка розташована в Київській області.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 Мвт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.