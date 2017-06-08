"Центренерго" думає про переведення ще двох блоків Зміївської ТЕС з антрациту на газове вугілля

Одна з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» розглядає можливість переведення ще двох енергоблоків Зміївської ТЕС з дефіцитного вугілля антрацитної групи на вугілля газових марок за наявності ресурсної бази газового вугілля в Україні. Про це заявив генеральний директор компанії Олег Коземко перед візитом президента України Петра Порошенка на Трипільську ТЕС.

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«У планах - перший і шостий блок Зміївської ТЕС», - сказав він, додавши, що компанія почне переведення цих блоків лише за наявності ресурсної бази, тобто зростання видобутку вугілля газових марок в Україні.

За словами Коземка, проектна потужність вже переобладнаного другого блока Зміївської ТЕС становить 175 МВт, а п'ятого - 185 МВт.

«Другий блок ми підключили до мережі 30 травня, і на ньому ми вже набрали потужність 186 МВт, тобто більшу за проектний показник, і зараз цей блок проходить етап пусконалагодження», - зазначив гендиректор «Центренерго».

Також він повідомив, що вартість переобладнання двох блоків Зміївської ТЕС становить 240,5 млн грн, а одного блока Трипільської ТЕС - близько 100 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Для вирішення проблеми поставок Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці.

Для зниження залежності від антрациту в 2016 році був ініційовано переобладнання двох блоків Зміївської ТЕС держкомпанії «Центренерго» на спалювання вугілля газової групи. На початку червня 2017 року один (уже переобладнаний) блок уже почав виробляти електроенергію.

На початку лютого 2017 року президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручили Міненерговугілля перевести блоки Трипільської ТЕС з дефіцитного антрациту на газову марку вугілля. 8 червня почалися роботи з переведення четвертого енергоблока Трипільської станції. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, переобладнання цього блока планується завершити не пізніше 1 грудня 2017 року.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 Мвт. 78,29% акцій «Центренерго» належить державі.