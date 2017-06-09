Україна збільшила імпорт нафти майже втричі

Україна протягом січня-травня 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 123,2 млн дол., що в 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Основні поставки нафти (83,4%) були з Азербайджану - на 102,8 млн дол., Казахстану (12,6%) - 15,5 млн дол., Росії (2,4%) - майже 3 млн дол. З інших країн було поставлено сировини на 1,9 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 173,8 млн дол., що в 2,1 раза більше, ніж у 2015 році.