Кабмін дозволив "Нафтогазу" залучити 3,5 мільярда кредитів на закупівлю газу

Кабінет міністрів України узгодив залучення НАК «Нафтогаз України» внутрішніх короткострокових кредитів в «Укргазбанку» на загальну суму 3,5 млрд грн на закупівлю газу й покриття касових розривів компанії.

Читайте також"Нафтогаз" відмовився від переговорів з "Газпромом" у Москві

Про це йдеться в постанові уряду №377-р, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з постановою, один кредит буде надано у формі мультивалютної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в еквіваленті 2 млрд грн, другий - у формі невідновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 1,5 млрд грн.

Як повідомляється на сайті уряду, кредити буде залученодля покриття тимчасових касових розривів компанії, забезпечення стабільного функціонування газотранспортної системи України та задоволення потреб українських споживачів енергоресурсів в опалювальному сезоні 2017/2018 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України розпорядився розірвати договір застави майнових прав між «Ощадбанком» і «Нафтогазом» на 17,5 млрд грн, а також заборонив держбанку застосовувати до «Нафтогазу» штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань.