Замість російського: до Польщі прибув перший танкер із зрідженим газом зі США (фото)

До Польщі в четвер, 8 червня, прибув перший танкер із зрідженим газом зі США, що розцінюється як важливий крок на шляху до енергетичної незалежності Варшави від поставок з Росії.

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Як повідомляє "Радіо Свобода", 300-метровий транспорт Clean Ocean прибув в газопорт Свіноуйсьце. Раніше сюди приходили насамперед катарські танкери. Кількість привезеного скрапленого газу і його ціна не розголошуються – це комерційна таємниця.

Керівництво Польського нафтогазового підприємства (PGNiG) однак заявляє, що газ, куплений у американської фірми Cheniere Energy, зможе конкурувати за цінами з газом з інших країн і суттєво вплине на зміни на ринку цього палива в Центральній і Східній Європі, адже це перша така поставка з США в держави цього регіону.

Крім того, на думку експертів, диверсифікація джерел постачання блакитного палива допоможе Варшаві зміцнити свої позиції у відносинах з "Газпромом": в 2019 році Польща почне переговори щодо нового довгострокового контракту з російським монополістом.

Через газопорт у Свіноуйсьце в даний час можна забезпечити близько однієї третини річних потреб Польщі в газі.