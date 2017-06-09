Ціна на нафту Brent опустилася нижче $48 за барель

Світові ціни на нафту не демонструють єдиної динаміки в п'ятницю вранці, котирування основних контрактів коливаються біля нульових позначок, у той час як інвестори, як і раніше, аналізують дані Міненерго США про запаси і видобуток "чорного золота" в цій країні, свідчать дані торгів.

Читайте такожУкраїна збільшила імпорт нафти майже втричі

Сьогодні вранці вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,02% - до 47,87 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на ті ж 0,02% - до 45,63 долара за барель, повідомляє Прайм.

В середу Міненерго США повідомило про несподіване зростання комерційних запасів нафти в країні за тиждень, що закінчився 2 червня, на 3,3 мільйона барелів, або на 0,6% - до 513,2 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, вважали, що запаси знизилися на 3,464 мільйона барелів, або на 0,67% - до 506,436 мільйона барелів.

При цьому видобуток у США за тиждень, за даними відомства, знизився на 0,25%, або на 24 тисячі барелів на добу, до 9,318 мільйона барелів на добу.