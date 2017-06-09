Гройсман: вживаємо всіх заходів для недопущення будівництва "Північного потоку-2" в обхід України

Україна вживає всіх необхідних політичних та юридичних заходів для недопущення будівництва другої нитки газопроводу «Північний потік», яким природний газ може транспортуватися з Росії до країн Євросоюзу в обхід України.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Хочу вас запевнити, що всі політичні і юридичні заходи вживаються Україною для відстоювання національних інтересів. Зокрема й координація наших зусиль з іншими міжнародними партнерами для недопущення будівництва цього політичного проекту, який несе загрозу національній безпеці не лише України, а й інших держав», - сказав прем'єр

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину - 0,8 млрд дол., Польщу - 0,4 млрд дол ., а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини і країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу до східних європейських регіонів.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд зі вже існуючою першою ниткою «Північного потоку».