"Нафтогаз" відзвітував про прибуток вперше за п'ять років: заробив майже 23 мільярди

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» в 2016 році отримав 22,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 35 млрд грн чистого збитку, йдеться у фінансовій звітності компанії, незалежний аудит якої провела аудиторська компанія Deloitte.

Читайте такожКабмін дозволив "Нафтогазу" залучити 3,5 мільярда кредитів на закупівлю газу

Згідно з повідомленням прес-служби, представляючи документ, голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв зазначив, що вперше за п'ять років холдинг став прибутковим, при цьому вперше за десять років він не отримував підтримки з держбюджету.

Згідно з даними звіту, понад 26 млрд грн прибутку було отримано за рахунок транзиту газу через територію України, 15,3 млрд грн - від видобутку газу, 1,7 млрд грн – від нафтопереробки, від транспортування нафти – 1,6 млрд грн.

Збитки за результатами року «Нафтогаз» отримав від сегментів видобутку нафти і конденсату – 6,8 млрд грн, від торгівлі газом – 3,5 млрд грн і зберігання газу - 1,6 млрд грн. Забезпечення на судові позови, частина збитків від коливання курсу гривні та інші витрати групи, які не розподіляються на операційні сегменти, становили 11,9 млрд грн.

Валовий прибуток «Нафтогазу» за підсумками 2016 року становив 70,96 млрд грн, що у 8,4 раза більше за показник 2015 року. Дохід холдингу в 2016 році зріс на 48% - до 192,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року «Нафтогаз» отримав 25 млрд грн чистого збитку, тоді як в 2014 році чистий збиток компанії становив 89,9 млрд грн. Валовий прибуток «Нафтогазу» за підсумками 2015 року становив 12,5 млрд грн проти 11 млрд збитку в 2014 році. Компанія завершила 2015 рік з чистим доходом 112,76 млрд грн, що на 51% більше за показник 2014 року.