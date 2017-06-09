Газопровід в обхід України: Єврокомісія попросила мандат на переговори з РФ щодо "Північного потоку-2"

Єврокомісія (ЄК) оформила запит до Ради ЄС на мандат для ведення переговорів з Росією за проектом газопроводу "Північний потік-2".

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Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Єврокомісія сьогодні оформила запит до Ради ЄС на мандат для переговорів з Російською Федерацією щодо ключових принципів функціонування проекту газопроводу "Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

У ЄК хочуть переконатися, що "Північний потік-2", у разі його побудови, працюватиме прозоро з належним рівнем регуляторного нагляду і відповідно до ключових принципів міжнародного права і законодавства ЄС у сфері енергетики.

За словами віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича, "Північний потік-2" не відповідає цілям європейського ринку енергетики, однак, якщо він буде побудований, необхідно забезпечити його функціонування згідно із законодавством ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» та компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

За оцінками голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входження російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини та країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити потрібні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із вже існуючою першою ниткою «Північного потоку».