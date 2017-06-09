Незаконні дії Держгеонадр зупинили видобуток газу в Сумській області та перервали газопостачання чотирьох сіл – "Укрнафта"

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" через незаконну відмову Державної служби геології та надр продовжити спецдозволу на користування нафтогазовими надрами вимушено зупинила видобуток природного газу на Південно-Панасовском родовищі, в результаті чого без газопостачання залишилися чотири села Липоводолинського та Роменського районів Сумської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Вчора вночі "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на Південно-Панасовском родовище в Сумській області через незаконного відмови Держгеонадр продовжити термін дії дозволу, який закінчився 9 червня 2017 року", - повідомили в прес-службі, додавши, що через вимушену зупинку видобутку газу без газопостачання залишилися мешканці сіл Столярово і Яловий Окіп в Липоводолинському районі і сіл Погожа Криниця і Заруддя в Роменському районі.

"До 9 червня споживачі отримували газ через газорозподільну станцію Південна-Панасівка в обсязі 4,6 тисячі кубометрів на добу", - уточнили в компанії.

За інформацією прес-служби, через відмову Держгеонадр продовжувати дію спецдозволів 27 червня 2017 року компанія "Укрнафта" змушена буде припинити видобуток ще на 4 родовищах Сумської області - Анастасіївському, Рибальському, Артюховском і Коржевском.

"В результаті буде припинено газопостачання сіл Малі Бубни, Бацмани, Гришине і Локня Роменського району. За інформацією Сумської облдержадміністрації, з-за непродовження спецдозволів до кінця червня без централізованого газопостачання залишиться 8 населених пунктів Сумщини, де проживають понад 50 тисяч жителів. Технічна можливість альтернативного централізованого газопостачання в цих населених пунктах відсутній", - заявили в прес-службі.

Також наголошується, що правління "Укрнафти" звернулося до президента України з пропозицією запровадити тимчасові надзвичайні заходи, які дозволили б компанії продовжувати видобуток на зазначених родовищах, поки не будуть знайдені альтернативні джерела газопостачання або вирішено питання про продовження спецдозволів.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" неодноразово повідомляла про незаконні відмови з боку Держгеонадр продовжити 9 спецдозволів, термін дії яких закінчується в 2017 році.

Посадові особи Держгеонадр мотивують свої рішення наявністю у підприємства податкового боргу, посилаючись на пункт 15 положення Порядку надання спеціальних дозволів. При цьому, зазначене положення у відповідній частині визнано протиправним та скасовано рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яке вступило в законну силу 17 січня 2017 року.

2 червня "Укрнафта" звернулася до президента з проханням запобігти знищенню компанії в результаті дій Державної фіскальної служби і Держгеонадр, вважаючи дії держорганів неправомірними. Також компанія просила главу держави доручити Кабміну почати процес фінансового оздоровлення компанії.

8 червня підрозділ "Укрнафти" - "Охтирканафтогаз" повідомило керівництву регіональної газопостачальної компанії "Сумигаз" та місцевим органам влади про ризик припинення газопостачання восьми населених пунктів Сумської області через непродовження спецдозволів.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.