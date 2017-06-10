На Сумщині СБУ припинила розкрадання сировини з нафтопроводів

У Сумській області співробітники Служби безпеки України припинили розкрадання сировини з нафтопроводів, які належать державному підприємству.

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Як повідомили в прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що група зловмисників з різних регіонів країни регулярно "врізалася" в нафтопроводи держпідприємства для відкачування продукції.

Потім зловмисники автоцистернами вивозили нафтопродукти в сусідні з Сумської області, де переробляли в паливо на підпільних міні-заводах для подальшої реалізації.

"За попередніми підрахунками, зловмисники встигли викрасти з нафтопроводів продукції майже на 60 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Оперативники СБУ затримали сімох учасників угруповання під час чергової "врізки" і спроби викрадення нафтопродуктів.

Правоохоронцями вилучено більше 70 тонн викраденої нафти і п'ять вантажних автомобілів, які використовувалися для транспортування.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.