Київ знайшов ймовірну заміну "Київенерго"

У Гельсінкі (Фінляндія) відбулася зустріч заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва із віце-президентом фінської енергетичної компанії Fortum Хейкі Андерсоном.

Під час зустрічі експерти обговорили питання можливих перспектив подальшого управління енергокомплексом Києва у зв’язку із завершенням угоди міста з ПАТ "Київенерго".

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Fortum – фінська державна енергетична компанія, заснована у 1998 році. Компанія – один із найпотужніших європейських постачальників теплової та електричної енергії. Фірма здійснює діяльність у скандинавських і балтійських країнах, а також у Польщі.

"Зараз українська столиця перебуває на стадії стратегічних змін, оскільки завершується угода, що діяла понад 16 років. Тому дуже важливо врахувати та попередити усі можливі ризики перехідного етапу", – зауважив Пантелеєв.

Заступник голови КМДА також зазначив, що у ході зустрічі піднято питання ймовірного співробітництва між КМДА та компанією Fortum у перспективі.