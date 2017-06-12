У Сумській області злочинці викрали нафту на суму понад 1 мільйон гривень

Прокуратурою Сумської області сьогодні, 11 червня, погоджено повідомлення про підозру чотирьом особам, затриманим напередодні співробітниками СБУ під час викрадення нафтопродуктів на суму понад 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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Встановлено, що злочинне угрупування шляхом врізки у нафтопровід нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз» компанії «Укрнафта» відкачувало нафтопродукти для подальшої їх реалізації. Оперативники вилучили понад 70 тонн викраденої нафти та п’ять вантажних автомобілів, що використовувались для її транспортування.

«Наразі всі четверо підозрюваних затримані в порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчими та прокурорами вже підготовлено клопотання про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно. Досудове розслідування триває, встановлюються спільники затриманих та місця збуту викраденої сировини», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня на Сумщині співробітники СБУ затримали сімох осіб під час чергової «врізки» до нафтопроводу та спроби викрадення нафтопродуктів.

Встановлено, що зловмисники автоцистернами вивозили нафтопродукти до сусідніх з Сумщиною областей, де переробляли на пальне на підпільних міні-заводах для подальшої реалізації.

За попередніми підрахунками, загалом зловмисники встигли викрасти з нафтопроводів продукцію на майже 60 млн грн.