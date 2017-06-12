У Росії впевнені, що нафтовий ринок стабілізується наступного року
На думку міністра енергетики РФ, для стабілізації ринкового балансу необхідно, щоб показник запасів нафти впав до середнього за п'ять років.
Міністр енергетики РФ Олександр Новак висловив упевненість, що нафтовий ринок стабілізується до кінця першого кварталу 2018 року. Про це він сказав в понеділок в ефірі телеканалу CNBC, передає ТАСС.
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"Сьогодні обіг падає. Для стабілізації ринкового балансу необхідно, щоб показник (запасів нафти – ред.) впав до середнього за п'ять років. Ми впевнені, що це відбудеться протягом декількох найближчих кварталів, можливо до кінця першого кварталу наступного року", - сказав він.
Нагадаємо, країни ОПЕК і 11 незалежних країн-експортерів, серед яких Росія, в листопаді 2016 року уклали угоду про скорочення видобутку нафти. Вони повинні були в першому півріччі 2017 року знизити її виробництво на 1,8 млн барелів на добу до рівня жовтня 2016 року.
На травневій зустрічі у Відні учасники продовжили договір ще на дев'ять місяців – до квітня 2018 року.