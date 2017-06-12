У Росії впевнені, що нафтовий ринок стабілізується наступного року

Міністр енергетики РФ Олександр Новак висловив упевненість, що нафтовий ринок стабілізується до кінця першого кварталу 2018 року. Про це він сказав в понеділок в ефірі телеканалу CNBC, передає ТАСС.

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"Сьогодні обіг падає. Для стабілізації ринкового балансу необхідно, щоб показник (запасів нафти – ред.) впав до середнього за п'ять років. Ми впевнені, що це відбудеться протягом декількох найближчих кварталів, можливо до кінця першого кварталу наступного року", - сказав він.

Нагадаємо, країни ОПЕК і 11 незалежних країн-експортерів, серед яких Росія, в листопаді 2016 року уклали угоду про скорочення видобутку нафти. Вони повинні були в першому півріччі 2017 року знизити її виробництво на 1,8 млн барелів на добу до рівня жовтня 2016 року.

На травневій зустрічі у Відні учасники продовжили договір ще на дев'ять місяців – до квітня 2018 року.