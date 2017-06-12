Україна через 5 років зможе імпортувати газ з Норвегії – Міненерговугілля

Україна зможе з 2022 року імпортувати газ з Норвегії через територію Польщі, повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook фотографію підписаного меморандуму між Польщею і Данією про співпрацю для забезпечення поставок газу з Норвегії.

Читайте такожУкраїна і Польща планують протягом 5 років створити європейський газовий хаб

«Прямий потік норвезького газу в Україну - тепер реальність, з 2022 року. Нам залишилося збудувати інтерконнектор #UAPL: восени повинна початися закупівля труб», - написав Белявський.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля очікує, що наприкінці 2020 року - початку 2021 року буде запущено новий газопровід-інтерконнектор, який дасть змогу збільшити обсяг можливих поставок газу з Польщі до 7 млрд куб. м на рік.

У червні 2016 року український і польський оператори газотранспортних систем - компанії «Укртрансгаз» і Gaz-System S.A. - завершили підготовку техніко-економічного обґрунтування даного проекту. На початку грудня 2016 року компанії підписали угоду про правила взаємодії для реалізації проекту.

Довідка УНІАН. Газовий інтерконнектор «Польща - Україна» включатиме будівництво магістрального газопроводу «Германовичі - польсько-український кордон» загальною протяжністю приблизно 1,5 км на території Польщі і «Більче-Волиця - українсько-польський кордон» протяжністю майже 110 км на території України.

Крім того, на території Польщі буде споруджено компресорну станцію Страхоціна, вимірювальну станцію і відрізки газопроводу: Германовичі - Страхоціна, Страхоціна - Погорська Воля, Погорська Воля - Творзен і Творов - Творзен.

Основна мета об'єднання польської й української ГТС - збільшення можливостей імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечення можливості зберігання європейського газу в українських сховищах. Реалізація проекту має забезпечити збільшення пропускної спроможності з огляду на те, що зараз максимальна технічна пропускна спроможність поставки газу з Польщі в Україну становить 1,5 млрд куб. м на рік.