В українських сховищах збільшилися запаси газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 4 по 10 червня зросли на 2,8%, або на 285 млн куб. м, - до 10,519 млрд куб. м з 10,234 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 10 червня становив близько 55,66 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м. 13 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування.