"Укргазвидобування" в першому кварталі отримала майже 8 мільярдів прибутку

Найбільша в Україні державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" в першому кварталі 2017 року отримала 7,829 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками січня-березня 2016 року компанія отримала 356 мільйонів гривень збитку.

Читайте також"Укргазвидобування" підписала договір з полтавською компанією на буріння шести свердловин

Як говориться у звіті компанії, дохід від реалізації продукції "Укргазвидобування" за січень-березень 2017 року збільшився в 2,8 рази – до 17,964 мільярда гривень. Валовий прибуток збільшився у 48 разів - до 10,206 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Укргазвидобування" в 2016 році збільшила чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 77,9 рази - до 11,919 мільярда гривень з 153 мільйонів гривень. Дохід компанії за 2016 рік збільшився в 2,5 рази – до 55,041 мільярда гривень. Валовий прибуток збільшився в 6,3 рази - до 19 мільярдів гривень.

"Укргазвидобування" в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,605 мільярда кубометрів.

На даний час компанія реалізує програму "20/20", яка передбачає нарощування обсягів видобутку до рівня 20 мільярдів кубометрів газу на рік до 2020 року. Загальний рівень інвестицій для виконання цієї програми оцінюється в 110 мільярдів гривень.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.